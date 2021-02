La Maîtrise de la Loire en audition récital

Comme chaque mercredi on découvre une richesse qui fait la fierté de notre région. Nous prenons la direction de la loire et de sa sous préfecture Montbrison



vous allez passer un peu de temps avec les collégiens de la maîtrise de la Loire, qui sont, une première depuis pres d'un an, en recitals et portes ouvertes samedi à 15h en live facebook et youtube. Ecole de chant, elle est l'une des 10 maitrises en France fonctionnant sur le principe du mi temps pédagogique et la seule gérée par un département. Au programme.. de la musique et du chant reportage philippe louat