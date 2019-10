Un an aprés le lancement du nouveau protocole de suivi des patients et face à l’augmentation des cas de personnes atteintes, Marie-Claude PERRIN, ancienne Présidente de l'association "Lyme sans frontières" vient faire le point sur les avancées (ou non) du traitement de la maladie de Lyme.



Pour en savoir plus : https://www.associationlymesansfrontieres.com/