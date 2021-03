La montée vers Pâques est comme un match de rugby

Alors Père Matthieu comment vivez-vous la dernière partie de ce carême 2021 ?

Eh bien David, comme nous approchons de la célébration de Pâques, Je sens le parfum de la victoire ! bien sûr les difficultés et les épreuves parfois très dures et injustes sont partout autour de nous et je trouve que pour parler de cette fin de carême la métaphore du sport collectif est vraiment pertinente surtout que cette année, contrairement à l’an passé, c’est ensemble, en communauté que nous allons célébrer la victoire du Christ sur le mal et sur la mort ?

En effet nous allons pouvoir jouer collectif…et ça ne m’étonne pas que la métaphore sportive inspire le fan de foot que vous êtes !

Alors là je vais peut-être vous surprendre mais c’est le rugby qui m’a inspiré pendant ce carême. Car j’ai eu la chance de suivre ce match de légende samedi soir avec la magnifique victoire de l’équipe de France qui a privé le pays de Galle du grand chelem dans le tournoi des 6 nations grâce à un essai de Brice Dulins dans les arrêts de jeu… Pas le temps de s’ennuyer pendant ce match ! Dès les premières minutes, les Français se sont lancés avec générosité dans le combat… tendus vers l’embut adverse, déterminés à aller aplatir le ballon en terre promise… vous voyez ce début de match c’était un peu comme le début de mon carême avec mon désir de revenir à l’essentiel, de me battre avec moi-même pour lutter contre mes mauvaises habitudes en gardant les yeux fixés sur le Christ… et l’expérience est souvent comparable car sur le terrain comme dans ma vie et dans mon cœur, il y a un vrai combat qui demande de la persévérance et je dois avouer qu’il y a eu des hauts et des bas et comme mon équipe favorite j’ai été parfois indiscipliné, j’ai manqué d’engagement en défense et moi aussi j’ai été remonté au score et même dépassée par l’adversaire.

Je vois…en plus l’équipe de France a pris un carton rouge… à ce moment-là, il y avait de quoi être désespérés… et baisser les bras…

Mais ils ont tenu bon ! les avants français se sont réorganisés comme nous n’arrêtons pas de réorganiser nos agendas pour ajuster nos célébrations aux nouveaux horaires du couvre-feu et surtout nous rendre disponibles pour être présents et écouter ceux qui souffrent de l’isolement… et de l’incertitude qui nous mine…Je me souviens qu’à ce moment-là un ¾ s’est uni aux avants français et ensemble, ils ont encore plus uni leurs efforts pour que la mêlée française tienne bon et que l’équipe toute entière progresse pour remonter au score.

J’imagine que vous deviez vibrer de votre poste de télévision pendant cette fin de match incroyable.

Avec le Père Bruno Raffara nous avons exulté de joie quand Brice Dulin a reçu le ballon en offrande en bout de ligne est qu’il est allé marquer ! j’espère bien que exulter aussi au petit matin de Pâques quand je vais recevoir la lumière de Pâques et célébrer la victoire du Christ sur les ténèbres de la mort. Je sais bien que d’ici là nous devons suivre Jésus avec foi et souffrance, avec passion et persévérance…mais je contemple Jésus qui accepte la confrontation physique et qui emmène le ballon de l’humanité dans l’embut de la vie nouvelle. Victoire !