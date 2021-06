La nouvelle vague du Lombard : Judith Vanistendael et Simon Spruyt

"La nouvelle vague du Lombard", c’est le nom de cette exposition actuellement à la galerie Huberty & Breyne, au Châtelain, à Bruxelles.



Elle a lieu jusqu’au 26 juin et expose deux artistes qui viennent de publier aux éditions du Lombard.



Ils sont tous les deux auteurs et illustrateurs, tous les deux flamands, tous les deux de la même génération et ils nous disent ce qui les relie ou non.





Je vous propose donc cette interview croisée de Judith Vanistendael et Simon Spruyt, Judith sort "La baleine bibliothèque", sur un texte de Zidrou, et Simon publie "Le Tambour de la Moskova"