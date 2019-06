La Nuit du Handicap: fêter la différence

Pour la Nuit du handicap, RCF a choisi de s'installer à Strasbourg, où l'événement a lieu place Gutenberg de 17h à 22h30. Au programme : de la musique, de la danse, du théâtre, un pique-nique et surtout beaucoup de joie et de rencontres. Et une émission en direct de 19h à 20h, au cours de laquelle de nombreux invités se saisiront des micros: les organistaurs strasbourgeois de la Nuit du handicap, des personnes avec ou sans handicap venues pour chanter, danser, jouer, des responsables de structures d'accueil de personnes porteuses de handicaps et de simples citoyens venus partager ce temps de rencontre et de fête. Et puis, à 19h30, nous vivrons un "happening" national, un moment où les 24 villes participantes de la Nuit du handicap vibreront à l'unisson, une surprise à découvrir en direct.