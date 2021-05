La part de l'ombre (Tome 1 "Tuer Hitler") P. Perna/ F. Ruizge (Glénat)

De nombreux attentats ont été organisés entre 1933 et 1945, pour se débarrasser d'Hitler.

Des tentatives d’assassinat échaffaudées par des individus isolés, comme Maurice Bavaud. Il est celui qui a été le plus près, peut-être, de changer radicalement le visage de l’Histoire.



C’est son histoire méconnue que dévoile "La part de l’ombre”, de Pat Perna et Francisco Ruizge, publiée chez Glénat.

Le 1er tome de ce diptyque s’intitule : "Tuer Hitler".



Pat Perna nous en parle.