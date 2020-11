La pauvreté augmente en France mais aussi en Bretagne

Le rapport statistique annuel du Secours Catholique sur l'état de la pauvreté en France vient d'être dévoilé. Le constat est alarmant: les situations de pauvreté sont de plus en plus fréquentes et il y aura bientôt 10 millions de pauvres en France. La Bretagne n'y échappe pas. On en parle avec Emmanuelle Hérin, déléguée départementale du Secours Catholique en Ille-et-Vilaine.