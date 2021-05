Nous sommes aujourd'hui à 7 km d'Angoulême sur la commune de Ruelle à Villement plus précisément à la pisciculture BELLET sur les eaux de la Touvre.

C'est en 1970 que commence cette histoire de famille avec le docteur Bellet qui trouve un aliment spécifique à l'élevage des truites, au Moulin du Roy à Magnac sur Touvre, Puis l'histoire ce poursuit avec son fils Yann ici à Ruelle ou les truites sont conditionnées et travaillées ou vendues vivantes. Je vous invite à découvrir cet élevage et son environnement avec comme invité son patron et propriétaire monsieur Yann Bellet.