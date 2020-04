La plateforme de financement Vendée'Up au chevet des entreprises

Créée en 2017, elle a l'habitude de mettre en relation des porteurs de projets associatifs ou entreprises en recherche de financement, et des contributeurs ou investisseurs qui financent les différents projets. Et donc là, elle lance une opération particulière pour aider les entreprises impactées par la crise liée au covid 19, et leur redonner du souffle. Présentation de cette opération baptisée Oxygène par Emmanuel Guibert, dirigeant-fondateur de Vendée'Up.