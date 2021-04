La plus vieille carte en relief d'Europe est finistérienne !

La dalle ornée de Saint-Bélec, à Leuhan, dans le Finistère, est la plus ancienne représentation cartographique d'Europe. Elle représente la vallée de l'Odet. Découverte il y a plus de 100 ans par Paul du Chatellier, cette pierre de schiste est en fait issue de la période de l'âge de bronze. Une découverte exceptionnelle comme le racontent Yvan Pailler, archéologue à l’Inrap, mis à disposition de l'Université de Bretagne Occidentale et Clément Nicolas, post-doctorant à Marie Curie / Bournemouth University.