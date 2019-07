La poésie au coeur de l'été méditerranéen

Le festival des Voix Vives de Méditerranée prend ses quartiers à Sète, du 19 au 27 juillet. Pour la 22ème édition. Au programme 9 jours de poésie et 650 rendez-vous poétiques et musicaux gratuits et pour tous les publics.

Entretien avec Maithé Vallès-Bled, directrice et fondatrice du festival.