"La poésie peut-elle danser dans la rue ?

Cet instituteur, tout juste retraité à l'époque,s'était préparé à une telle aventure en faisant un master en organisation d'événements culturels à l'Université de Mont St Aignan. Il ne lui restait plus qu'à... passer de la théorie à la pratique en faisant partager sa passion aux élus, aux partenaires éditeurs, poètes, comédiens, danseurs, aux bénévoles indispensables dans la mise en oeuvre d'un tel projet...

Le succès a couronné les efforts de Jacques et de son équipe de l'association Détournements et le festival a grossi... jusqu'à devenir très lourd à porter. Est venu le temps des mutations et des adaptations, comme il est de mise dans ce genre d'aventures. C'est une belle histoire de passions et de rencontres que celle du festival : 'Poésie dans(e) la rue' - et Jacques Perrot l'évoque avec émotion, en attendant la suite..."