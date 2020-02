La préparation de la saison touristique dans le Finistère

C’est un phénomène qui s’accentue au fil des années : la saison touristique commence de plus en plus tôt, et les réservations à la dernière minute sont de plus en plus fréquentes. Les professionnels doivent pourtant anticiper. Christophe Pluchon s'est rendu à l'office de tourisme de Brest Métropole, au camping de Trézulien à Douarnenez, et à l'Aven-Park à Pont-Aven.