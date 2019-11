La promesse album Kristo

La promesse...C'est le titre du tout premier album d'un artiste morbihannais. Kristo, plus connu sous le nom de Chris Caoudal. Cette promesse est celle faite un jour dans l'espoir d'une naissance...Celle de faire un album à une fille tant attendue...10 ans plus tard Kristo sort une dizaine de morceaux piano et electro. Une musique emplie d'images....L'artiste nous explique ce qu'il entend par cette expression une musique emplie d'images.