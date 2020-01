La proposition de S. Mauborgne pour pallier le manque de logements à destination des militaires

Comment pallier le manque de logements destinés aux militaires et leurs familles dans les zones tendues, comme Toulon ? Pour la députée La République en Marche de la 4e circonscription du Var, pourquoi ne pas envisager des partenariats entre le Ministère des Armées et les collectivités locales lors de la construction de programme immobilier ? Une idée forumlée dans le cadre d’un rapport sur la politique immobilière du Ministère de la Défense. "Aujourd'hui, la Défense se débarrasse d'emprises non utilisées, comme le Cercle naval de Saint-Tropez qui est en cours de cession. L'idée est de dire : puisque les collectivités locales n'arrivent pas à proposer suffisamment d'emprise pour la construction de logements à destination des militaires et leurs familles, est-ce qu'on ne pourrait utiliser ces fonds pour accompagner les départements, métropoles ou communes, pour les aider à formuler davantage de propositions de logements à loyer modéré pour les militaires et leurs familles", explique Sereine Mauborgne.

Pour l'heure, il ne s'agit que d'une proposition.