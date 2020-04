Pour la première fois depuis sa création en 1965, la Protection Civile de Vendée lance un appel aux dons. D'habitude, l'association, qui compte 650 bénévoles et 20 implantations locales, parvient à s'autofinancer. Mais depuis le début du confinement, elle ne peut plus exercer ses activités traditionnelles, qui lui permettent en temps normal d'engranger des ressources. Car si la Protection Civile n'exerce plus ses activités classiques depuis plus d'un mois et demi, des centaines de bénévoles se relaient, pour mener des actions, en lien avec l'épidémie de Codiv 19.