La quinzaine de la Non-violence et de la Paix

Patricia et Denys reprennent du service dans une version rallongée de Citoyen de demain qui passe a 45minutes avec toujours au coeur de leurs revendications, une société plus juste, durable, solidiaire, et tolérante. Des mots-clés à retrouver tout au long de la quinzaine de la non-violence du 21 septembre au 2 octobre prochain dont ils nous détaillent aujourd'hui le programme complet (informations et réservations sur le site nonviolence.fr).