La recette du cupcake du confinement

Aujourd'hui, Laetitia nous parle de ses ateliers d'écritures qui donnent de la saveur au confinement et partage avec nous sa recette du cupcake du confinement :

- Dans une grande jatte confinée, jetez pêle-mêle un verre d’inquiétude, 200 g d'imagination et un zeste d'humour.

- Ajoutez une louche de résurrection, un gobelet de louange et une cuillère de fantaisie.

- N'oubliez pas un peu d'huile de coude et la levure de la bonne humeur.

- Faites monter les blancs en neige de la fraternité et de l’intériorité retrouvée.

- Mélangez le tout avec entrain et dynamisme.

- Faites cuire à feu doux et patient.

Vous obtiendrez le cupcake du confinement réussi.