La Récré, une pause du Secours Catholique à Talant

Elles se nomment Simone, Bernadette ou Gilberte, et elles sont bénévoles au sein de cette structure créé par par le Secours Catholique à Talant. Ici, on oublie quelques heures des vies souvent cabossées, grâce à diverses activités évoquées par Françoise GALLEY, responsable de groupe à La Récré, et Bakta. Elles sont au micro de Jacqueline Lescure.