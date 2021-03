La Récup', jeux de seconde main de Jouons Malin, Delphine de Hemptinne

Delphine de Hemptinne, logopède et co fondatrice, parle de La Récup’ une toute nouvelle plateforme francophone, 100% dédiée aux jeux, jouets livres et outils éducatifs de seconde main.

Un projet lancé par Jouons Malin, le site qui référence et labellise les jeux, les jouets et les livres après les avoir minutieusement testés et analysés.



www.larecup.jouonsmalin.com