La rentrée 2019-20 de Via Mirabelle avec Didier Bailleux et Jérôme Bergerot.

Le mois de septembre est un mois de rentrée, Celle de Via Mirabelle dans Moselle Actuel avec le directeur sortant Didier Bailleux et l'entrant Jérôme Bergerot enregistrés à l'issue de la conférence de presse de rentrée de Via Mirabelle au Club de la Presse à Metz. Nous retrouverons également comme chaque Jeudi Gérard Schoenenberger et Jean-Pierre Jager....Mais pour commencer, un court hommage à Jacques Chirac avec quelques phrases que nous avons pour la plupart tous en mémoire.