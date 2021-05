La restauration des calvaires

Les calvaires font partie du patrimoine religieux de la Bretagne et de nombreux carrefour de campagne sont balisés par le signe de la croix du Christ, témoin d'une société qui a été fortement marquée par la vie de l'Eglise.

Amaury, le président de l'antenne rennaise de SOS calvaires nous présente son association au micro du père Nicolas Guillou.



Plus d'infos sur soscalvaires.org et vous pouvez les contacter par mail à soscalvaire35@gmail.com