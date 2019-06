La sainte aux petits pochons : la marquise de Coëtlogon

Toutes les 2 semaines, le jeudi à 11h50

L’Ille-et-Vilaine, c'est plus d'1 million d'habitants qui vivent dans plus de 350 communes. RCF Alpha va à leur rencontre et leur donne la parole chaque semaine. Ils habitent de grands villes ou de petits villages ; certains prennent tous les jours le métro, d'autres se déplacent sur des routes de campagnes... Qu'ils soient banquiers, boulangers, journalistes ou agriculteurs, les brétilliens aiment leur territoire et partage leur amour de l'Ille-et-Vilaine sur notre antenne. Cette émission est réalisée en partenariat avec le PETIT BRETON, fromage de tradition fabriqué en Ille et Vilaine depuis 1921.