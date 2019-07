La saison 2019/20 dans les théâtres de Luxembourg avec Tom Leick-Burns.

Quand on s'intéresse à la programmation des salles de spectacle de notre région, nous regardons celles des principales villes de Moselle, Metz, Thionville, Sarreguemines, Forbach, Florange, Amnéville, Bitche Yutz et les autres, puis Nancy, voire Strasbourg. Mais n'oubions pas les pays frontaliers, Sarrebrück, mais également Luxembourg au riche programme, à la Philarmonie et dans les théâtres. C'est la nouvelle saison des théâtres de la ville, Grand Théâtre et Capucins que nous découvrons avec le directeur Tom Leick-Burns enregistré dans son bureau au Grand Theâtre.