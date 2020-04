La sélection ciné de la semaine

This is us (série familiale) à partir de demain sur M6.

La série suit la vie de frères et sœurs Kevin, Kate et Randall (connus sous le nom de Big Three), ainsi que de leurs parents, Jack et Rebecca Pearson.

L'action se déroule en 2016-2018 et la principale originalité de la série est de nous faire suivre au sein d'un même épisode la vie des Pearson à différentes étapes de leurs vies, à l'aide de flashbacks pour montrer la famille à divers moments du passé.

Ainsi on retrouve trois jeunes adultes Kevin, Kate et Randall aujourd'hui mais aussi grâce à des flashbacks qui nous ramènent dans les années 80 quand ils étaient enfants.

Leurs histoires personnelles et celle leurs parents permettent d'aborder la question du deuil centrale dans la série mais aussi celle l'adoption, de l'obésité, de la dépendance, de la place dans la famille comme dans la société et surtout celle de l'amour vécu au sein du couple ou de la famille. Au final, il est difficile de ne pas s'attacher à ces personnages imparfaits et terriblement humains.

Le Bureau des Légendes sur Canal Plus et la plateforme Canal série



Avec ce qui est certainement la meilleure série française du moment. Une immersion dans l'univers du contre espionnage français. Oubliez James Bond , ses cascades et ses gadgets.

La série nous rappelle que l'essentiel de l'action de ceux qui œuvrent dans l'ombre pour protéger notre pays se fait dans des bureaux.

C'est une série un peu austère au premier abord mais là aussi on s'attache à cette galaxie de personnages qui doivent allier devoir professionnel, mensonges et vrais états d'âme . Mais le grand atout de la série c'est son casting : Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Mathieu Amalric et Louis Garrel entre autres, et les deux révélations féminines de la série : Florence Loiret-Caille et Sara Giraudeau.

Le Bureau des légendes. Les 5 saisons sont disponibles sur Canal Séries mais la série existe aussi en DVD.

Parker Lewis ne perd jamais , sur myTF1



Si vous êtes à la recherche de quelque chose d'original et de rigolo pour vos grands enfants et ados, laisser vous tenter.

Le service de rattrapage de TF1 propose gratuitement l'intégralité de Parker Lewis ne perd jamais. Un OVNI des années 90 qui joue avec les codes des séries de lycée.

On y retrouve 3 copains, leurs problèmes scolaires, leurs coups de coeur amoureux, une directrice tyrannique, un effrayant élève trop grand et gros pour son âge et une petite sœur chipie. Le tout dans un univers loufoque qui emprunte au cartoon et au cinéma muet. "Cette série un peu datée n'a pas de pareil mais j'y vois comme une grande sœur de Malcolm" selon Renaud Volle.