"La semaine bleue", du 5 au 11 octobre 2020

Nous recevons Khalifé Khalifé, le premier adjoint au maire de Metz, en charge de la Coordination de la politique municipale en matière de cohésion sociale et de santé, de la famille et des solidarités, et de la prévention des risques sanitaires.



Nous évoquons la situation sanitaire locale, mais surtout la "Semaine bleue" qui a pour objet de valoriser l'offre locale en direction des personnes retraitées et agées.