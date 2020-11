La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées

Parcours vers l'emploi, handicap invisible et inclusion numérique, voici lestrois thèmes retenus pour la 24ème édition de la semaine européenne pour l'empoi des personnes handicapées. On en parle avec notre invité: Franck Gallée, directeur régional de l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.