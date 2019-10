La SNCF est-elle réformable ?

Les deux sujets de notre émission :

- Comment faire de la SNCF une entreprise au service des français et non pas à leur détriment.

- François Hollande veut répondre à la rise démocratique; Sont dernier livre est-il convaincant ?

On en débat avec Bernadette Caillard-Humeau, ex première adjointe de Jean-Claude Antonini, Vice-Présidente de la Fédération des usagers de la bicyclette, Maxence Henry, Adjoint LR au maire d'Angers, et Elzéar de Sabran avocat.