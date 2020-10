La solidarité s’organise à Six-Fours-les-Plages pour aider les sinistrés des Alpes-Maritimes

La mairie de Six-Fours-les-Plages dans le Var lance un appel aux denrées pour aider les sinistrés des Alpes-Maritimes après les inondations.

Quelques pancartes devant l’espace Malraux. Elles indiquent qu’une collecte est en cours derrière la salle de spectacle. La mairie de Six-Fours-les-Plages appelle ses habitants à venir déposer des denrées pour aider les voisins sinistrés des Alpes-Maritimes. A 200 kilomètres de là, à Nice, on recense les besoins des victimes des inondations. Et à Six-Fours-Les-Plages on collecte ce dont ils ont besoin.

Bouteilles d’eau, pâtes, lait

Dans la matinée, une trentaine de Six-Fournais vient faire des dons. Parmi eux, Corinne. Elle sort tout juste du supermarché et vient déposer trois sacs de courses. A l'intérieur : " du savon, des pâtes et des aliments pour bébés ". Originaire de Nice, elle connaît très bien Saint-Martin-Vésubie, une des villes ravagées. “On y allait souvent avec mon mari, c’était son coin de paradis”, explique-t-telle.

De la nourriture, des jouets et même un doudou, les dons s'enchaînent, remplissant les murs de la petite salle. Luce, ne connaissait pas Saint-Martin-Vésubie avant ce week-end mais pour elle aussi c’est important de participer à la solidarité collective. Elle qui a déjà " été de l’autre côté ", celui des sinistrés après des cyclones. " Je pense qu’on comprend encore mieux dans ces cas la. J'étais bien contente de recevoir des denrées ".

"Nous avons besoin de réchauds, de couettes, et d'habits neufs"

Collecte de dons jusqu'à jeudi à @6fourslesplages pour les sinistrés des @AlpesMaritimes après les #inondations.

Reportage à suivre sur notre antenne. pic.twitter.com/4fvTHisVkO — RCF Méditerranée (@rcfmediterranee) October 6, 2020

Dans son sac, des conserves " qu’on peut ouvrir sans ouvre boîte ", du sel “parce qu’on oublie souvent le sel”, et des sauces.

“On a est débordé”

C’est Agnès Rostagno qui déballe les sacs, range les denrées, et remercie les Six-Fournais. La première adjointe de la mairie a lancé cette initiative hier avec un message sur les réseaux sociaux. Mais elle ne s’attendait pas à un tel succès. “ Depuis 9 h, nous sommes débordés, nous avons de quoi aider une centaine de personnes ”. Agnès Rostagno a contacté le premier adjoint de la ville de Nice et les dons partiront pour la métropole qui, ensuite, les distribuera aux sinistrés.

Malgré la réussite de cet appel aux dons, il manque des réchauds pour cuisiner, des couettes et des habits neufs. Il est possible de faire des dons à l’espace Daudet, derrière l’espace Malraux de Six-Fours-les-Plages, jusqu'à 18 heures jeudi.