A la source, un parcours proposée par l'Institut Notre Dame d'espérance

Avec l’évolution de la société, l’enseignant est confronté à une modification continuelle des programmes. Combien de fois ai-je entendu des amis, enseignant en collège ou lycée, me parler du surcroît de travail occasionné par de nouveaux programmes ! Or, l’enseignement, avant d’être la mise en œuvre technique d’un programme, est la transmission d’une vision de la personne humaine. Si l’enseignant connaît cette vision et sait la transmettre, s’il sait revenir à la source de sa vocation, les programmes peuvent changer, il saura trouver les ressources pour rester fidèle à sa vocation première.

Et que proposez vous ????

L’Institut Notre Dame d’Espérance qui forme les enseignants du premier degré ouvre en septembre un programme qui permet précisément de revenir à la source, c’est-à-dire d’accueillir les ressources du caractère propre de l’enseignement catholique comme des principes actifs du développement de ses compétences professionnelles. Cette formation se décline en trois axes. Le premier axe consiste à acquérir la compétence nécessaire pour apprendre aux élèves à accéder à leur intériorité. Le second axe conduit l’enseignant à puiser à la source de son intelligence en réfléchissant à qui il est. En effet, nous enseignons d’abord par ce que nous sommes que par ce que nous disons. L’INDE propose cela à travers un Diplôme Universitaire « Éducation et Anthropologie chrétienne » en lien avec la Faculté de théologie de l’UCO. Le troisième axe conduit à puiser à la source de notre relation au Christ à travers des propositions de retraites spirituelles, car c’est en grandissant dans sa relation au Christ que l’éducateur peut permettre à l’élève de grandir à son tour, de découvrir que sa réussite ne se limite pas à un savoir ou une compétence. Vous souhaitez en savoir plus ou faire connaître ce projet ? Visitez le site internet de l'Institut Notre-Dame d'espérance.