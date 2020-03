La tome fermière de l'Arrée

Entre le fromage et la Bretagne... Il n'y a jamais eu d'histoire d'amour... Pour preuve c'est la seule region à ne pas avoir d'AOP fromager... Et pourtant la Bretagne est la première région de production laitière en France... Et même le premier exportateur de raclette...

La raclette justement, Alain Jacob, fromager et exploitant en produit dans les Mont-d'Arrée... Reportage de Ludmilla Guignard.