La vaccination contre la Covid-19 & Des nichoirs à oiseaux à Angers

Au sommaire :



. L’Agence régionale de santé des Pays de la Loire ouvre officiellement aujourd’hui la période d’inscription pour les personnes âgées de 75 ans et plus hors EHPAD voulant se faire vacciner contre la Covid-19. Nous ferons le point sur cette campagne en début de journal.



. Installer des nichoirs à oiseaux en pleine ville, c’est l’opération que mène actuellement la Ligue de protection des oiseaux à Angers. Avec les rénovations, les volatiles n’ont en effet plus d’endroits où nicher dans les bâtiments. Reportage tout à l’heure.