Comment les plus âgés d'entre nous vivent-ils le confinement ? "La vie confinée des aînés" leur donne la parole chaque semaine pour des témoignages directs depuis les établissements où ils résident. RCF a confié le soin à Christine Cocuelle, fondatrice de l'APSL, Association Prendre Soin du Lien, de contacter un public qu'elle connaît bien. Toute l’année, l’association Prendre Soin du Lien propose des animations pour maintenir l’autonomie des seniors et valoriser la place des aînés. Cette chronique, "La vie confinée des aînés", s'inscrit dans le sillage de la "Mobil'Aînés" qui existe depuis 2016. Cette marche en rolateurs organisée en duos intergénérationnels, place les aînés au coeur de l'événement, et souhaite faire changer le regard porté sur la vieillesse.