La vraie crise de l'Eglise

"Il faut réparer l’Eglise, transformer l’Eglise" ! Nous lisons et entendons souvent ce genre d’invitations dans la presse catholique ces derniers mois face au scandale de la pédocriminalité de certains clercs, religieux et religieuses.

De fait, l’origine spirituelle du pouvoir dans l’Eglise peut facilement devenir l’occasion d’un abus de la part de la personne dont le service consiste à exercer ce pouvoir au nom du Christ.

Il convient donc de mettre en œuvre les moyens pour éviter ces abus et rester attentif à ce que tout exercice du pouvoir dans l’Eglise soit fidèle à sa raison d’être et au bien des personnes.

Cependant, voir dans cette question l’origine de la crise actuelle de l’Eglise serait manquer singulièrement de profondeur de vue ! Ce n’est pas à cause de ces crimes que les églises se vident depuis des décennies, ni en raison d’une vision du prêtre trop datée et marquée par une sacralisation qui aurait favorisé les abus de pouvoir.

La raison profonde de la crise de l’Eglise est la crise de la foi, qui se traduit essentiellement par une perte du sens du surnaturel.

L’homme n’est plus perçu dans sa vocation à la béatitude éternelle. Cela se traduit par exemple par la quasi disparition de la prédication des thèmes liés à la vie éternelle et à la vie de Dieu dans le croyant.

Avez-vous souvent entendu une homélie parlant du jugement dernier ? de l’enfer ? de la vie éternelle ? de la prière pour les défunts ? du péché et de la beauté du salut ? Pourtant ces thèmes sont bien présents dans le concile Vatican II.

Il est important et nécessaire de parler d’écologie, de la crise migratoire et de la manière dont un catholique doit se positionner sur ces sujets, mais cela ne suffira jamais pour répondre aux aspirations profondes du cœur de l’homme.

Seule la proclamation de notre espérance en une vie éternelle, au-delà de la mort, et d’une libération de l’esclavage du péché dès cette terre par la vie de la grâce peuvent permettre à l’Eglise en Europe de retrouver sa raison d’être et sa fécondité.