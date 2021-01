La Women Metronum Academy met les artistes féminines à l'honneur!

A Toulouse, le Metronum lance la Women Metronum Academy. Ce dispositif de mentorat est destiné aux femmes, dans toute leur pluralité, et conçu pour accompagner, professionnaliser et autonomiser une nouvelle génération d’artistes féminines.

Cette première édition est d'ores et déjà une réussite avec 300 canditatures reçues! Présentation avec Elvire Delagrange, responsable artistique de la direction des musiques de la ville de Toulouse.