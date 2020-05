Laure Poddevin, directrice régionale CITEO Occitanie

Encombrants, déchets verts mais aussi poubelles du quotidien. Depuis bientôt 2 mois, le confinement nous fait jeter plus. Et depuis 2 ans déjà, le groupe de recyclage CITEO élargit ses consignes de tri des emballages. Aujourd’hui c’est la 3e et dernière phase du plan. 9 projets de collectivités ont été retenus fin avril en France, dont 1 dans l’Hérault.