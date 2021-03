Laurence Chaussé, aide à domicile depuis 23 ans nous parle de son métier

Laurence Chaussé, aide à domicile depuis 23 ans à l'ADMR 35 nous parle de sa profession et des évolutions qu'elle a connues.

Vous ne pourrez bientôt plus choisir de rester à domicile"... c'est le slogan choc de plusieurs fédérations associatives d'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile. ( ADMR, ADEDOM, FNAAFP-CSF, UNA)

Dans un contexte où les demandes d'accompagnement pour des personnes âgées ou en situation de handicap se font de plus en plus nombreuses, le secteur de l'aide et du soin à domicile souffre de manque de personnel et de moyens financiers. C'est pourquoi il demande notamment une loi grand âge et autonomie ambitieuse.

Les aides à domicile demandent également aux Français d'interpeller directement leurs élus avec le #urgence domicile.