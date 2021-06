Laurence Renouard, profession : biographe

Jamais, depuis le début de cette crise sanitaire, les maisons d’éditions n’avaient reçu autant de manuscrits. Mais qui n’a pas eu envie de prendre la plume, de regarder dans le rétroviseur et de raconter sa vie, ses pensées, ses souvenirs. Pour vous aider à coucher les mots sur le papier, vous pouvez faire appel à une biographe professionnelle. C’est le joli métier de Laurence Renouard. Véritable collectionneuse de souvenirs, elle fait des ponts entre hier et aujourd'hui grâce à ses ouvrages, distribués dans un cadre privé.



Tisser un fil rouge grâce à un objet transmis de générations en générations, témoigner sur une profession à une époque précise ou encore tout simplement raconter son quotidien : les motivations pour faire appel à une biographe sont multiples. Et comme aime à le rappeler Laurence Renouard, il n’y a pas de vie banale. Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter son site : laurencerenouard.fr