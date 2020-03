Laurent Kopp :" il va falloir une patience des banques [...] parce que quand

on ne travaille pas , c'est très compliqué."



La confédération des petites et moyennes entreprises de Loir-et-Cher a un nouveau président, Laurent Kopp. Accompagné de Sabrina Laugé, secrétaire générale de la CP¨ME départementale et régionale, il nous parle de son engagement mais aussi de l'impact du coronavirus sur les petites et moyennes entreprises du département.Précisons que cet entretien a été enregistré vendredi dernier, avant les annnonces du Premier ministre.