Laurent Voulzy et le Dragonnes Cook Challenge.

L'invité de la première partie c'est Laurent Voulzy en pleine tournée églises et cathédrales, enregistré dans la sacristie de l'église du Sacré-Cœur en décembre à Sarreguemines, église dans laquelle il revient mercredi 22 janvier pour un second concert et sera les 19 et 20 juin à la cathedrale de Metz pour 2 autres concerts. Nous découvrirons également le nouveau numéro de la semaine avec Jean-Pierre Jager et Gérard Schoenenberger. Dans la seconde partie, nous serons au lycée hôtelier Raymond Mondon à Metz à l'occasion du 3ème Dragonnes Cook Challenge. C'était mardi matin. L'occasion de cuisiner gentiment les championnes messines. (Je crédite Sébastien Souici pour cette idée de lancement) Le jury était président par notre champion mosellan de cuisine, mondialement renommé, le grand Michel Roth.