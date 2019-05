Tous les jours du lundi au vendredi à 11 h 00

De 11h à 12h retrouvez Laurent Sciauvau pour un magazine 100% auvergnat. Les rédactions de RCF Puy-de-Dôme, Haute-Loire et Allier vous proposent une sélection de chroniques : spiritualité, science, cinéma, musique, littérature, conso, santé, jardin, cuisine. Retrouvez également des reportages sur le territoire auvergnat dans "Le Feuilleton de la semaine" et le zoom sur un "Lieux ou Auvergnat Célèbre". Et à 11h30, l'invité est avec vous en studio pendant la deuxième moitié de l'émission pour parler des initiatives qui font bouger la région.