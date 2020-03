Le 34ème livre à Metz, Festival Littérature et Journalisme.

Metz Actu consacré au Festival Littérature et Journalisme, "Héroïques !" c'est le thème. Le Livre à Metz c'est du 3 au 5 avril, Place de la République et autour pour des dédicaces, des spectacles, des rencontres et des expos. Donnons tout d'abord la parole à la présidente du livre à metz Aline Brunwasser puis nous entendrons la programmatrice du Livre à Metz Claire de Guillebon.