Le Barreau de Blois réclame du dialogue sur la réforme des retraites

> Les avocats durcissent le ton contre la réforme des retraites. Les membres du barreau de Blois ont voté ce lundi la grève de l'activité judiciaire jusqu'au 13 janvier... Faute de dialogue avec le Gouvernement.

> Le Département du Loir-et-Cher veut donner un coup de pouce à la plateforme alternative d'innovation en santé. Pour que le dispositif Païs s'étende au département, la collectivité va proposer un soutien financier aux intercommunalités.



> Et puis cette semaine, on s'intéressera aussi aux candidats aux élections municipales à Blois. Aujourd'hui Marc Gricourt le maire sortant. Dans cette édition, on parlera de quelques unes de ses propositions.