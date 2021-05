Le biais éditorial

Bien sûr cette exposition à une problématique mineure sera faite de telle manière à suggérer ce qu’il convient de penser. Lorsque cela se réalise dans une information plurielle où une diversité éditoriale existe, nous pouvons le comprendre. Les lecteurs du Figaro attendent autre chose que ceux du Monde. Lorsque cela concerne le service public, comme le montre Sami Biasoni dans une tribune sur le Figaro du 7 mai, cela pose problème.

Il en est de même quand, au sein de l’Église, un groupe de presse a un quasi-monopole de l’information, particulièrement à travers son quotidien. Pourquoi donc tel ou tel sujet est mis en avant alors que tel autre est tu ? Si certains thèmes par leur gravité ou leur écho dans la société demandent effectivement à avoir une exposition médiatique importante, d’autres font l’objet d’une exposition disproportionnée avec leur enjeu réel dans la société ou dans l’Église. Ce faisant, ce média fait un effet levier et contribue à leur développement. Par exemple, choisir de se faire systématiquement l’écho de problématiques marquant l’Église en Allemagne peut être un moyen subtil de vouloir susciter ces problématiques en France. Ce qui n’était qu’une problématique mineure ne concernant que très peu de personnes tend alors à devenir un sujet de préoccupation. C’est le même biais cognitif qui est mis en œuvre dans la publicité. Vous n’achetez pas le produit parce que vous êtes convaincus par la publicité, mais parce que celle-ci a créé en vous un sentiment de déjà-vu, de familiarité, qui vous rend le produit sympathique. Puisqu’on parle souvent de tel ou tel sujet c’est qu’il doit être important ! Et vous voilà manipulé.

Être disciple du Christ incite à avoir un regard libre et donc critique non seulement sur l’information, mais aussi sur la manière dont celle-ci est réalisée. Un sujet revient régulièrement dans votre journal ou à l’antenne ? Prenez du recul et interrogez-vous sur l’importance réelle du choix éditorial et sur la ligne choisie. Mieux : trouvez un autre média, d’un autre groupe de presse, qui vous apportera une vraie diversité.