Le bien-être animal : une démarche globale

Comme tous les mardis, notre reportage du jour vous emmène à la rencontre agriculteur de notre région. Ce soir, on part en Savoie, à Feissons sur Salins, en Tarentaise. Patrice Deschamps y a repris l'exploitation familiale. Avec trois associés il élève aujourd'hui plus de 150 vaches laitières. Et il y a deux ans, il a entièrement modernisé sa ferme, en mettant le bien-être animal au premier plan. C'est ce qu'est allée constater Delphine Gonet de RCF Savoie