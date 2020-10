Vous nous invitez aujourd’hui Raphaël à retrouver le bon sens paysan. Pourquoi ?

Tout simplement David parce qu’en observant ce qui se passe autour de nous, on a l’impression que l’on marche sur la tête. Et que nous gagnerions beaucoup à retrouver ce qu’on appelle, sans doute avec un peu de mépris, le bon sens paysan. Celui qui vous rappelle que la terre ne ment pas. Celui qui vous remet en face du monde réel. Or que voit-on autour de nous ? J’entends ici la fameuse élue de Paris, Alice Coffin, auteur de l’ouvrage le génie Lesbien nous expliquer qu’il faut éliminer les hommes, ne pas écouter de la musique composée par des hommes, ne pas regarder les films réalisés par les hommes. Elle est écolo, mais devrait peut-être faire un petit tour dans la nature, dans cette nature qu’on croyait que les écolos aimaient défendre. Ça l’aiderait peut-être à comprendre un principe aussi naturel que la complémentarité homme femme, l’équilibre mâle femelle... Cette haine des hommes vous en conviendrez est tout bonnement délirante et stupide. Ce qui m’étonne, c’est qu’il y a des gens qui ont voté pour elle, et des gens qui achètent ses bouquins.

Je vois aussi à la télé que le piètre Yann Barthès l’animateur de Quotidien l’émission militante de propagande, est très fier de donner le micro à ce petit garçon de 8 ans habillé en fille expliquer avec aplomb qu’il avait des idées suicidaires, qu’il se sentait mal dans son corps et qu’un soir il dit à maman, je suis une fille. Et la mère de témoigner de son soulagement : son enfant a enfin trouvé son identité.

Je vois le groupe parlementaire Ecologie, démocratie solidarités porter un projet de loi pour allonger le délai légal de l’IVG de 12 à 14 semaines, supprimer la clause de conscience pour les praticiens. Mais oui, on est passé de 220 000 avortements par an à 232 000 en 2019, ce n’est pas assez pour eux. Il faut avorter plus. Que se passe-t-il entre 12 et 14 semaines pour que l’embryon qui n’était pas avortable hier le devienne aujourd’hui, mystère. Il faudrait qu’on pose la question à Matthieu Orphelin, le sémillant député du Maine et Loire qui appartient à ce groupe parlementaire apparemment avide d’arracher quelques dizaines de milliers d’enfants supplémentaires au ventre de leur mère. Curieuse motivation politique.

Je me dis qu’on vit donc une époque bizarre. C’est si compliqué de comprendre qu’un homme et une femme sont complémentaires, biologiquement, psychologiquement, que l’on naît sexué avec une détermination biologique et que ce n’est pas un choix, que l’enfant dans le sein de sa mère n’est pas à la disposition d’un parlementaire qui voudrait s’en débarrasser ? Tout cela est en fait si simple. Ce sont là des écologistes urbains qui ont perdu le bon sens paysan. Ce bon sens qu’il serait bon que l’on retrouvât.