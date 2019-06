Le BRIFF - Bruxelles International Film Festival

Un rendez-vous à ne pas manquer.

On va se faire une toile, et même plusieurs, grâce à la 2ème édition du BRIFF

- Brussels International Film Festival.

Du 20 au 29 juin, des films à foison et des invités passionnants et passionnés : Emilie Dequenne - elle fête cette année ses 20 ans de carrière - Bouli Lanners, les réalisateurs Michel Hazanavicius et Abel Ferrara.

C’est Elia Suleiman, le réalisateur palestinien, qui fait l’ouverture avec It must be Heaven.

Ca se passe à Bruxelles, dans le centre - UGC Brouckère, le Palace, Cinéma Galeries, Bozar - mais aussi à Flagey à Ixelles.

Céline Masset, co-organisatrice, est notre invitée.