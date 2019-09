Le cancer, la planète

Poser des mots sur le papier, pouvoir les lire et proposer un texte autour d'un sujet qui touche celles et ceux accompagnés par le SAMSAH. Activité de créativité, de parole et d'écriture, le slam est l'un des outil proposé par la structure d'accueil médico-sociale pour adultes handicapés.

Découvrons cette proposons dans "Paroles de vie" avec Bruno et ses invités.