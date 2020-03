Le "Cantique des Cantiques", un spect. de Marie Média (Marie-Céline Hirsinger)

La fondatrice et présidente de l'association Marie Média vient nous inviter à un spectacle basé sur le dialogue biblique du « Cantique des Cantiques ». Marie-Céline Hirsinger (prononcer Hir-singer, à l’alsacienne) a trouvé un jeune couple pour exprimer tous ces sentiments amoureux intenses, et puis un groupe de danseurs pour mettre en évidence ce dialogue. Rendez-vous le samedi 28 mars, à 14h et puis à 16h, dans le cadre du Manoir d’Anjou, à Woluwe Saint Pierre. Tous les renseignements sur le sit mariemedia.be