Le CDPA41 mène l'enquête sur notre patrimoine

Emmanuelle Viora la Présidente de l'association présente l'activité du Comité Départemental du Patrimoine et de l’Archéologie en Loir-et-Cher. Chaque année, le CDPA mène l'enquête dans une commune et publie un album d'articles inédits, Patrimoine dans votre commune dont le numéro de 2019 est dédié à Cheverny.





Pour plus d'information : cdpa41.fr